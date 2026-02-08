Goggia carica | Se in alto non sbaglio posso vincere E poi quei dubbi sul crociato rotto della Vonn

Sofia Goggia si presenta ai Giochi con tanta determinazione. L’azzurra punta a conquistare la sua terza medaglia olimpica nella discesa libera, convinta di poter vincere se non commette errori in alto. Intanto, si deve confrontare con i dubbi sul crociato rotto di Lindsey Vonn, che potrebbe influenzare la sua corsa. Tra le rivali, Goggia non nasconde le sue tensioni, anche se cerca di concentrarsi sulla gara. La sfida si fa più accesa, e il pubblico aspetta di vedere se riuscirà a scrivere una bella pagina

Il grande giorno è arrivato. Il giorno di Sofia, segnato con un circolino rosso nella sua testa sin da quel 24 giugno di sette anni fa, quando a Losanna, insieme all’amica Michela Moioli, stregò i membri del Cio chiamati a scegliere la sede dei Giochi invernali tra Milano Cortina e Stoccolma Are. Vittoria fu, per la terza Olimpiade bianca italiana. E, da quel giorno, Sofia Goggia ha sognato solo questo momento. Eppure l’oro olimpico lo aveva già vinto, a PyeongChang, giusto l’anno prima. Poi sarebbe passata da un’altalena di gioie e dolori, ivi compresa una rovinosa caduta proprio a Cortina - era il 23 gennaio 2022, lesione di un crociato e microfrattura del perone - che a 23 giorni dai Giochi di Pechino la costrinse, tra le lacrime, a un recupero miracoloso, culminato con un’incredibile medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

