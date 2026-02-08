L’Ufficio Centrale per i Referendum ha confermato che il quesito presentato dai promotori è valido. Dopo aver raccolto più di 500mila firme, gli organizzatori avevano proposto una modifica più chiara, in linea con le regole, evitando che si arrivi a una sorta di “prima che arriva ha più ragione”. Ora la battaglia continua per portare il tema in votazione.

“L’Ufficio Centrale per i Referendum ha accolto pienamente la nostra richiesta referendaria e ha dichiarato legittima la stessa in quanto, in primo luogo erano state raccolte più di 500mila firme, e poi era stato formulato un nuovo quesito, evidentemente più aderente a quella che è la previsione normativa, che prevede che per le leggi di previsione costituzionale debbano essere indicati gli articoli di cui si chiede la modifica”. Così Antonella Di Florio, membro dei quindici giuristi che hanno promosso la raccolta firme di oltre 500mila cittadini in cui è stato enunciato il nuovo quesito referendario sul quale gli elettori saranno chiamati ad esprimersi il prossimo 22-23 marzo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giustizia, promotori referendum popolare: "Evitare di sancire che primo che arriva ha più ragione"

Oggi il governo si riunisce alle 12 per decidere sulla data del referendum sulla riforma della giustizia.

Il governo ha approvato un disegno di legge sui caregiver familiari, considerato un primo passo nel settore.

