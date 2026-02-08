Giulio Casale presenta Diario estremo

Giulio Casale presenta “Diario estremo”. L’artista sarà a Monselice venerdì 13 febbraio 2026, alle 18, al Parco Buzzaccarini. L’evento è un’occasione per ascoltare le sue nuove canzoni e scoprire il suo ultimo lavoro. L’ingresso è aperto a tutti.

Giulio Casale presenta "Diario estremo": venerdì 13 febbraio 2026 – ore 18, presso Parco Buzzaccarini – Monselice. Con "Diario Estremo" (People Editore), Giulio Casale – autore, attore e frontman della storica rock band Estra – torna a pubblicare dopo anni di silenzio letterario.

