Giugliano 21enne arrestato | hashish e materiale da spaccio trovati in casa

Questa mattina i Carabinieri di Giugliano sono entrati in una casa e hanno trovato un panetto di hashish, bustine già pronte e strumenti per confezionare le dosi. Il ragazzo di 21 anni che vive lì è stato arrestato e portato in carcere. Ora dovrà aspettare il processo.

È finito in manette per detenzione di droga ai fini di spaccio il 21enne M.F. di Giugliano, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania. Durante un controllo mirato, i militari hanno perquisito la sua abitazione, scoprendo un panetto di hashish da 75 grammi e diverse bustine della stessa sostanza già pronte per la vendita. Bilancino, coltello e materiale per confezionare le dosi.

