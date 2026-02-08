Dopo la vittoria contro il Genoa di De Rossi, il giovane attaccante brasiliano del Napoli ha scritto sui social: “Grande vittoria, dimostrato di essere uniti e forti”. Le sue parole arrivano subito dopo il match, in un momento di festa tra i tifosi azzurri.

Giovane, neo attaccante brasiliano del Napoli, ha esternato sui social tutta la sua soddsfazione per la vittoria degli azzurri contro il Genoa di De Rossi. “Una grande vittoria oggi! Voglio congratularmi con tutti per la loro prestazione! Abbiamo dimostrato di essere una squadra unita e forte! Grazie Dio!“. Figc, la proposta rivoluzionaria di Gravina: “Playoff e playout in Serie A”. Poi bacchetta Il consiglio direttivo della Lega di B Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Giovane: “Grande vittoria, dimostrato di essere uniti e forti”

Approfondimenti su Napoli Genova

Dopo la partita tra Juventus e Napoli nella 22ª giornata di Serie A 202526, Thuram ha commentato in conferenza stampa.

Il Cesena torna alla vittoria con una prestazione solida a Reggio Emilia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il candeliere a sette fiamme di Augusto De Angelis | Audiolibro Completo

Ultime notizie su Napoli Genova

Argomenti discussi: GIOVANE ESULTA SU INSTAGRAM: GRANDE VITTORIA, SQUADRA UNITA E FORTE!; Quesada: Italia, vittoria di grande maturità. Lamaro: La Scozia? Volevamo travolgerla; Calcio Eccellenza. Il derby dice Vis Nova: Vittoria fondamentale; La Ruota della Fortuna 2 febbraio 2026: chi è Paolo, il 19enne di Messina, e quanto ha vinto.

Giovane celebra la vittoria sui social: Abbiamo dimostrato di essere uniti e forti!Giovane Santana Do Nascimento, attaccante azzurro, tramite un post sul suo profilo Instagram ha esultato per la vittoria del Napoli contro il Genoa: Una grande vittoria oggi! tuttonapoli.net

Giovane entra e viene sostituito, il suo post scatena i tifosi del NapoliGiovane Santana do Nascimento, attaccante del Napoli che è entrato nella ripresa della sfida contro il Genoa a Marassi per poi essere sostituito dopo l'espulsione di Juan Jesus che ha costretto Antoni ... msn.com

Lui è un giovane attore dal grande talento Per la prima volta a #Verissimo, Matteo Paolillo facebook

Il Milan ha evitato l'ennesimo trasferimento di un giovane grande talento italiano all'estero. Applausi. x.com