Giostra crolla durante un festival in India | un morto e 12 feriti l'incidente ripreso in un video

Durante un festival in India, una giostra è crollata causando un morto e 12 feriti. La vittima è un ispettore di polizia che stava cercando di aiutare i feriti quando è stato colpito alla testa da alcuni pezzi della struttura. Tra i feriti, alcuni sono in gravi condizioni. L’incidente ha suscitato shock tra i presenti e ha portato le autorità a aprire un’indagine sulla sicurezza dell’evento.

