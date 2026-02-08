Giostra crolla durante un festival in India | un morto e 12 feriti l'incidente ripreso in un video
Durante un festival in India, una giostra è crollata causando un morto e 12 feriti. La vittima è un ispettore di polizia che stava cercando di aiutare i feriti quando è stato colpito alla testa da alcuni pezzi della struttura. Tra i feriti, alcuni sono in gravi condizioni. L’incidente ha suscitato shock tra i presenti e ha portato le autorità a aprire un’indagine sulla sicurezza dell’evento.
La vittima è un ispettore di polizia: l'uomo è stato colpito alla testa da alcuni pezzi della giostra mentre era intento a soccorrere i feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni.
