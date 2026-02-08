Giorno del ricordo corone d’alloro e celebrazioni

Questa mattina il Comune ha annunciato la cerimonia ufficiale per il Giorno del ricordo, che si terrà martedì 10 febbraio. La cittadinanza è invitata a partecipare per onorare le vittime delle foibe e ricordare l’esodo giuliano-dalmata. La cerimonia prevede la deposizione di corone d’alloro e altre iniziative pubbliche, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria di quegli eventi.

Il Comune invita la cittadinanza a partecipare, martedì 10 febbraio, alla cerimonia dedicata al Giorno del ricordo, in memoria delle vittime delle foibe e dell’ esodo giuliano-dalmata. Alle ore 17, all’interno del giardino Geppino Micheletti (Pian della Noce, zona nord), sarà inaugurata una targa esplicativa in onore del medico, medaglia d’argento al Valor civile e medaglia d’oro al Merito della sanità pubblica della Repubblica: dopo la strage di Vergarolla del 1946, Micheletti prestò soccorso ai feriti ininterrottamente per 48 ore. L’iniziativa è stata condivisa dall’associazione Amici dell’Istria con l’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

