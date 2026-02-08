Giornata internazionale dell’epilessia il Teatro Massimo e l’osservatorio di Isnello si tingono di viola

Oggi il Teatro Massimo di Palermo e l’osservatorio di Isnello si sono colorati di viola, in segno di solidarietà per la Giornata internazionale dell’epilessia. Le due strutture si sono accese di questo colore, simbolo della lotta contro questa malattia, per sensibilizzare il pubblico e portare attenzione al tema. Nessun evento spettacolare, solo un gesto semplice ma importante.

Il Teatro Massimo e l'osservatorio astronomico di Isnello si tingono di viola per la Giornata internazionale dell’epilessia. Anche quest’anno l’ambulatorio per la diagnosi e la cura delle epilessie dell’Unità di Neuropsichiatria infantile dell’Asp di Palermo aderisce alle iniziative promosse.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Teatro Massimo Isnello Giornata Internazionale Epilessia, Montecitorio si illumina di viola Questa mattina, la Camera dei Deputati si illumina di viola per la Giornata Internazionale dell’Epilessia. Luci viola sul San Donato per la Giornata internazionale dell’epilessia Questa sera l’ospedale San Donato di Arezzo si tinge di viola, il colore simbolo della Giornata internazionale dell’epilessia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Teatro Massimo Isnello Argomenti discussi: GIORNATE INTERNAZIONALI DELLA EPILESSIA 5-9-10 FEBBRAIO 2026; Giornata internazionale dell’Epilessia: il 9 febbraio professionisti delle due Aziende sanitarie e volontari in piazza Garibaldi; Giornata Mondiale dell’Epilessia; Cagliari si illumina di viola per la Giornata Internazionale dell'Epilessia. Giornata internazionale dell’epilessia, le iniziative dell’Asp di PalermoPALERMO – Anche quest’anno l’Ambulatorio per la diagnosi e la cura delle epilessie della UOC di Neuropsichiatria infantile dell’ASP di Palermo aderisce alle iniziative promosse dalla LICE (Lega Italia ... livesicilia.it Giornata Internazionale dell’Epilessia: la Romagna si illumina di violaLunedì 9 febbraio si celebra la Giornata Internazionale dell’Epilessia, un appuntamento fondamentale per promuovere conoscenza, rispetto e inclusione ... livingcesenatico.it **PALERMO.** **"TEATRO MASSIMO".** facebook Ieri Teatro Massimo di Cagliari...bellissimo. Ora sono in partenza per la Germania (Berlino), vado a fare il mio spettacolo in inglese su Mileva Maric, nella settimana internazionale delle ragazze e donne della scienza, non vedo l'ora! x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.