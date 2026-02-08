Giornata internazionale dell’epilessia il Teatro Massimo e l’osservatorio di Isnello si tingono di viola

Da palermotoday.it 8 feb 2026

Oggi il Teatro Massimo di Palermo e l’osservatorio di Isnello si sono colorati di viola, in segno di solidarietà per la Giornata internazionale dell’epilessia. Le due strutture si sono accese di questo colore, simbolo della lotta contro questa malattia, per sensibilizzare il pubblico e portare attenzione al tema. Nessun evento spettacolare, solo un gesto semplice ma importante.

Giornata Internazionale Epilessia, Montecitorio si illumina di viola

Questa mattina, la Camera dei Deputati si illumina di viola per la Giornata Internazionale dell’Epilessia.

Luci viola sul San Donato per la Giornata internazionale dell’epilessia

Questa sera l’ospedale San Donato di Arezzo si tinge di viola, il colore simbolo della Giornata internazionale dell’epilessia.

Argomenti discussi: GIORNATE INTERNAZIONALI DELLA EPILESSIA 5-9-10 FEBBRAIO 2026; Giornata internazionale dell’Epilessia: il 9 febbraio professionisti delle due Aziende sanitarie e volontari in piazza Garibaldi; Giornata Mondiale dell’Epilessia; Cagliari si illumina di viola per la Giornata Internazionale dell'Epilessia.

giornata internazionale dell epilessiaGiornata internazionale dell’epilessia, le iniziative dell’Asp di PalermoPALERMO – Anche quest’anno l’Ambulatorio per la diagnosi e la cura delle epilessie della UOC di Neuropsichiatria infantile dell’ASP di Palermo aderisce alle iniziative promosse dalla LICE (Lega Italia ... livesicilia.it

giornata internazionale dell epilessiaGiornata Internazionale dell’Epilessia: la Romagna si illumina di violaLunedì 9 febbraio si celebra la Giornata Internazionale dell’Epilessia, un appuntamento fondamentale per promuovere conoscenza, rispetto e inclusione ... livingcesenatico.it

