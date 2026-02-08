Giornata internazionale dell’epilessia 2026 uno stand informativo al Politeama

La città di Palermo si prepara ad accogliere la Giornata Internazionale dell’Epilessia, che si terrà presto. Al Politeama sarà allestito uno stand informativo, dove volontari e medici forniranno spiegazioni e risposte a chi ha bisogno di capire meglio questa malattia. La giornata mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a offrire supporto concreto a chi vive con l’epilessia.

La Giornata Internazionale dell'Epilessia si avvicina e Palermo si prepara ad accogliere un importante momento di sensibilizzazione e supporto per chi convive con questa complessa patologia neurologica. L'appuntamento è fissato per lunedì 9 febbraio 2026, ma già da oggi, sabato 7 febbraio, la città è avvolta da un'atmosfera di preparazione, segnata da un cielo grigio e pioviggini, con temperature intorno ai 17 gradi e venti a 2.9 nodi provenienti da sud. Un meteo che, forse, riflette la difficoltà e l'incertezza che spesso accompagnano la vita di chi lotta contro l'epilessia. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Italiana Epilessia, mira a rompere il silenzio che ancora avvolge questa condizione, che colpisce circa l'1% della popolazione mondiale, e a offrire un punto di riferimento concreto per pazienti e famiglie.

