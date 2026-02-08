Milei spinge per eliminare le tutele dei giornalisti in Argentina. La proposta del leader politico punta a cancellare gli Estatutos del 1946, che da oltre ottant’anni proteggono i diritti dei giornalisti e degli impiegati negli editori. Se la legge passerà, i giornalisti potrebbero essere pagati in natura e costretti a giornate di lavoro da 12 ore, cancellando di fatto le garanzie attuali. La notizia fa discutere e solleva preoccupazioni tra le redazioni del paese.

La motosega si abbatte contro la stampa e prova a eliminare ottant’anni di diritti. È già in agenda, a Buenos Aires, l’abrogazione degli Estatutos che dal 1946 tutelano i diritti dei giornalisti professionisti e degli impiegati amministrativi degli editori, rispettivamente Legge 12.908 e Decreto legge 13.83946. L’eliminazione delle norme – che fanno da scudo per la categoria – è prevista nell’articolo 194 del progetto di legge di Modernizzazione del lavoro, che dal 11 febbraio sarà discussa al Senato, dove il presidente Javier Milei sostiene di contare su più di 40 voti, superando il quorum, poiché i senatori sono 72. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giornalisti pagati in natura e con giornate da 12 ore di lavoro: così Milei vuole eliminare le tutele per le redazioni

