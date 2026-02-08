Giochibronzo Sofia Goggia nella libera

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera a Milano-Cortina. La sciatrice bergamasca sale sul podio dopo aver già vinto l'oro a Pyeongchang e l'argento a Pechino.

13.24 C'è il bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera femminile di Milano-Cortina. La bergamasca completa il suo podio personale dopo l'oro di Pyeongchang e l'argento di Pechino. La gara alla Tofane è vinta da Breezy Johnson (Usa), insidiata a 4 centesimi dalla tedesca Emma Aicher. Paura per Lindsey Vonn,caduta appena dopo lo start:la campionessa, che gareggiava nonostante l'infortunio al crociato, è stata portata via con l'elisoccorso. Laura Pirovano è sesta,Federica Brignone decima davanti a Nicol Delago.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Sofia Goggia

La discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina si conclude con una medaglia di bronzo per Sofia Goggia.

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera di Cortina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

REAZIONE DA CAMPIONESSA #SofiaGoggia #ItaliaTeam

Ultime notizie su Sofia Goggia

Argomenti discussi: Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris - Milano Cortina 2026: l’Italia si gioca il podio. Riflettori su Goggia, Vittozzi e il ghiaccio del curling; Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026: tutti i podi dell'Italia e le medaglie LIVE; A che ora partono Goggia, Brignone e Vonn? Startlist della Discesa femminile; Milano Cortina, nella discesa libera Sofia Goggia è bronzo: dramma Vonn.

Sofia Goggia, bronzo in discesa libera: vince l'americana Johnson, caduta choc per Lindsey Vonn. Fuori dal podio Federica BrignoneSofia Goggia non scende dal podio olimpico. Dopo l’oro a PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022, la campionessa azzurra si prende il bronzo nella discesa di Cortina. ilmattino.it

Sofia Goggia sul podio per la terza Olimpiade di fila! Bronzo in discesa! Oro Johnson, dramma VonnL'Italia festeggia la quarta medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sofia Goggia conquista un meraviglioso bronzo in discesa libera al termine di ... oasport.it

ULTIM’ORA: SOFIA GOGGIA È BRONZO IN DISCESA LIBERA! #MilanoCortina2026 x.com

Sofia Goggia scrive un'altra pagina di storia facebook