Un tentativo di sabotaggio ha scosso le linee ferroviarie tra Bologna e Milano. Vicino Bologna, sono stati tranciati dei cavi e rimosso un ordigno su uno scambio ferroviario. La polizia indaga sulla pista anarchica che potrebbe aver orchestrato l’attacco, già avvenuto in un momento delicato per i trasporti. Le forze dell’ordine intensificano i controlli per evitare nuovi incidenti.

Attacco ai treni: cavi tranciati vicino a Bologna, rimosso un ordigno su uno scambio. Si segue la pista del sabotaggio anarchico a Milano-Cortina. Scontri fra No Olimpiadi e agenti nel capoluogo lombardo. Un rilevatore della velocità ferroviaria è stato danneggiato da un incendio con innesco artigianale sulla linea Bologna-Venezia, all’altezza di Castel Maggiore. Quando i tecnici di Rfi hanno sollevato i coperchi in cemento del pozzetto tecnico affiancato ai binari hanno subito accertato che i cavi elettrici scoperti erano anneriti e deformati. Gli esperti che hanno effettuato il rilievo parlano di «evidenti bruciature», che hanno coinvolto anche alcune guaine che sono apparse «sciolte», mentre altre erano «piegate in modo innaturale», come dopo un’esposizione a fiamme o a calore intenso. 🔗 Leggi su Laverita.info

Approfondimenti su Bologna Milano

Un venditore online e due acquirenti sono stati denunciati per la vendita e l'acquisto di giochi pirotecnici pericolosi.

Per un Natale sicuro in Brianza, le Fiamme Gialle hanno effettuato controlli che hanno portato al sequestro di 190mila pezzi tra addobbi e giocattoli.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Giochi Pericolosi

Ultime notizie su Bologna Milano

Fake Games: cosa sono, perché sono pericolosi e come evitarliL’obiettivo è consentire un’esperienza di gioco consapevole e sostenibile, lontana dall’illusione del guadagno facile. I fake games, al contrario, promuovono l’idea che il gioco possa risolvere ... gambling.com

Giochi pericolosi. Seconda petizioneSi gioca a suon di petizioni popolari la polemica sul Centro Fonti San Lorenzo spostandosi dal problema della bandiera palestinese, disegnata senza autorizzazione sul terreno del campetto di basket, a ... ilrestodelcarlino.it

Un Olympia che chiude i giochi nel primo tempo grazie a uno stratosferico poker ai danni degli emiliani. Gli ospiti per tutto il secondo tempo provano la carta del power play ma senza essere pericolosi. Gol di: Moufakir A Bazzanella Fusari R facebook