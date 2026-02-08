La Versilia si accende con “Ti amo”. La città si prepara a celebrare la musica e la storia di La Bussola, il locale di Sergio Bernardini che ha fatto conoscere la Versilia nel mondo. È un omaggio che unisce sport e cultura, con un richiamo forte alle radici di questa terra e alla sua musica.

I Giochi Olimpici Invernali raccontano una pagina della storia della musica versiliese, di quella leggenda che è stata La Bussola il locale di Sergio Bernardini che ha elevato la Versilia a palcoscenico internazionale. Il brano " Ti Amo " è stato scelto come brano ufficiale della campagna dei Giochi Olimpici Invernali e quando si ricorda "Ti Amo" non si può che ricordare e celebrare Giancarlo Bigazzi (nella foto) il paroliere poeta, icona di pagine della musica italiana. E così venerdì sera quando si sono aperti i Giochi Olimpici il cuore di una persona ha battuto forte ed è tornato indietro negli anni: è il cuore di Gianna Albini Bigazzi, la moglie del paroliere che vive da 14 anni a Lido di Camaiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Giochi Olimpici. Versilia nel cuore con "Ti amo"

