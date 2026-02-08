Giochi Lorello bronzo nel pattinaggio
Riccardo Lorello conquista il bronzo nella sua prima partecipazione olimpica. Il 23enne di Milano si aggiudica il podio nei 5000 metri del pattinaggio velocità, offrendo una prestazione convincente e piena di grinta.
17.48 Riccardo Lorello sale sul podio alla prima partecipazione olimpica.Il 23enne milanese si prende il bronzo nei 5000m del pattinaggio velocità con una prova maiuscola. Davanti a lui il norvegese Eitrem e il ceco Jilek. Subito dietro Davide Ghiotto (bronzo a Pechino, ma nei 10.000m): per il vicentino un 4° posto benaugurante in vista delle prossime gare. Michele Malfatti, l'altro italiano in gara, è 12°. Lorello si è qualificato ai Giochi al di fuori del ranking di Coppa del Mondo, in virtù dei migliori tempi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
