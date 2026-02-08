La società Sport e Salute ha aperto un bando da 3 milioni di euro per organizzare le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi del Mediterraneo. La gara riguarda le spese per le due grandi occasioni sportive, che si terranno prossimamente. La cifra mette in evidenza quanto l’evento sia importante per l’Italia, che si prepara ad accogliere atleti e pubblico da diverse nazioni.

È un bando di gara da 3 milioni di euro quello lanciato dalla società pubblica Sport e Salute per le cerimonie inaugurale e finale della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Le due cerimonie si terranno entrambe nello stadio Iacovone di Taranto, l’una il 21 agosto, l’altra il 3 settembre. Sport e Salute ha lanciato il bando il 19 novembre e lo ha chiuso il 20 dicembre. Hanno partecipato oltre dieci società tra nazionali e internazionali, le più importanti che si occupano di grandi eventi, e adesso una commissione sta valutando le offerte. Il responso su quella vincitrice dovrebbe arrivare nel giro di una settimana. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Giochi del Mediterraneo: sul piatto tre milioni per l?inaugurazione

Approfondimenti su Giochi del Mediterraneo

Napoli continua a monitorare Jorge Carrascal, esterno del Flamengo, considerato obiettivo importante per la rosa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Dans l’intimité d’Elizabeth II : archives rares et témoignages

Ultime notizie su Giochi del Mediterraneo

Argomenti discussi: Nella nuova programmazione di Europe Direct Taranto ci sono anche i Giochi del Mediterraneo; Giochi del Mediterraneo, il monito di Rifondazione: Il volontariato non sia lavoro mascherato; Giochi del Mediterraneo, al via lavori copertura Stadio del nuoto; Stadio e cantieri per i Giochi del Mediterraneo: invito ai residenti per la viabilità.

Giochi del Mediterraneo, il presidente Decaro incontra a Taranto il ministro Abodi e il commissario Ferrarese: Straordinaria occasione per tutta la Puglia. Lavoro sinergico ...Giochi del Mediterraneo, il presidente Decaro incontra a Taranto il ministro Abodi e il commissario Ferrarese: Straordinaria occasione per tutta la Puglia. Lavoro sinergico sui vari dossier ... ilikepuglia.it

Navi-villaggio fuori tempo, i Giochi del Mediterraneo sul filoLe principali strutture da utilizzare per l’evento, che si terrà in Puglia ad agosto del 2026, saranno collaudate a luglio, poco prima dell’inaugurazione. I rilievi della Corte dei conti ... editorialedomani.it

TARANTO - Il Comune chiede lo sgombero per il parcheggio dei Giochi del Mediterraneo. L’appello: trovare una nuova sede facebook