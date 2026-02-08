Giappone nevicate record nel giorno delle elezioni

Le urne sono aperte in Giappone dalle sette di stamattina, ora locale, per le elezioni parlamentari. Le strade sono ricoperte di neve, una vera e propria nevicata record che ha complicato le operazioni di voto. La premier Sanae Takaichi punta a ottenere una vittoria forte, sperando di rafforzare il suo partito e portare avanti il suo programma. La giornata si preannuncia tesa, con molti cittadini che si sono fatti strada tra il gelo per votare.

Urne aperte dalle 7 in Giappone (le 23 di sabato in Italia) per le elezioni parlamentari che la premier conservatrice Sanae Takaichi spera possano garantire al suo partito di governo una vittoria abbastanza ampia da consentirle di portare avanti il suo programma politico. Le nevicate record che hanno colpito il nord del Giappone nelle ultime settimane, bloccando le strade e causando decine di vittime in tutto il Paese, potrebbero ostacolare le operazioni di voto o ritardare lo spoglio dei voti nelle zone più colpite. Venerdì il Ministero degli Affari Interni aveva dichiarato che circa il 40% dei seggi elettorali avrebbe chiuso in anticipo a causa delle condizioni meteorologiche.

