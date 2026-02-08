Giappone | maggioranza a partito premier

La coalizione di governo della premier giapponese Sanae Takaichi ha vinto le elezioni anticipate alla Camera bassa, conquistando almeno i due terzi dei seggi. La maggioranza assoluta permette a Takaichi di continuare a controllare l’iter legislativo, confermando il sostegno del partito. Nessuna sorpresa, quindi, ma ora si aspetta di capire quali saranno le mosse del governo nei prossimi mesi.

15.56 La coalizione di governo della premier giapponese Sanae Takaichi ha ottenuto la maggioranza assoluta, pari ad almeno due terzi dei seggi, nelle elezioni anticipate della Camera bassa. Sono le ultime proiezioni dell'emittente Nhk. La coalizione della premier ha preso almeno 310 dei 465 seggi in palio. La premier giapponese ha annunciato l'impegno per una "politica fiscale responsabile". Lo ha detto mentre le proiezioni indicavano la conquista di un'ampia maggioranza del suo partito.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Sanae Takaichi Giappone

Il voto in Giappone apre le urne questa mattina, con il partito del premier Takaichi che punta a conquistare la maggioranza alla Camera bassa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Giappone, eletta la prima donna premier: è Sanae Takaichi

Ultime notizie su Sanae Takaichi Giappone

Argomenti discussi: Giappone, elezioni Camera: maggioranza assoluta alla coalizione della premier Takaichi; Giappone al voto: Takaichi punta su maggioranza e difesa; Le elezioni anticipate sono una grande occasione per il partito di governo in Giappone; Elezione in Giappone, partito premier Takaichi verso maggioranza: le proiezioni.

Giappone, la premier uscente Sanae Takaichi fa incetta di voti: trionfo alle urne, verso una super maggioranza. Crolla l'opposizioneTrionfo della premier Sanae Takaichi in Giappone. Il suo Partito Liberal-democratico (Ldp) si avvia verso una vittoria schiacciante alle elezioni della Camera bassa, con prospettive di ottenere una su ... affaritaliani.it

Elezioni in Giappone, Takaichi Sanae pigliatutto: vittoria a valanga del Partito Liberal DemocraticoSotto le abbondanti nevicate che hanno ricoperto gran parte di Tokyo e delle città ... msn.com

Elezioni in #Giappone: il partito di #Takaichi ha la maggioranza assoluta x.com

Elezione in Giappone, partito premier Takaichi verso maggioranza: le proiezioni facebook