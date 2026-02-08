Gente che vola sopra gli ermellini

I tifosi che seguono la partita hanno assistito a uno spettacolo insolito: atleti che si sono lanciati in aria, volteggiando sopra le mascotte e gli animelli che le accompagnavano. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, tra applausi e sorprese. Mentre gli atleti si sono esibiti in acrobazie, dietro le quinte si chiede come stiano gli animali coinvolti, spesso nascosti dietro le maschere colorate. Un momento di spettacolo che ha lasciato il pubblico senza parole.

Come se la passa l'animale vero dietro alle Mascotte e come se la passano gli atleti che gli volteggiano sopra. Come se la passano gli ermellini in Italia? In Italia, gli ermetti trovano spazio anche tra i gadget ufficiali dei Giochi invernali di Milano Cortina.

