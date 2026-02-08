Il Napoli conquista tre punti importanti a Genova, battendo il Genoa 3-2 sotto la pioggia. La squadra di Conte mostra carattere e determinazione, anche se commette troppi errori. I partenopei tornano in testa alla classifica, mantenendo la leadership, mentre il Genoa lotta, ma non basta per evitare la sconfitta.

Una vittoria di carattere, il grande carattere che Conte ha saputo infondere nei suoi uomini. Sotto la pioggia di Genova sono stati afferrati tre punti che il Napoli aveva legittimato ma la partita era stata condizionata da due gravi errori di Buongiorno, irriconoscibile rispetto al baluardo difensivo dei primi mesi della scorsa stagione. Un suo passaggio arretrato ha favorito il vantaggio del Genoa, un disimpegno assurdo ha consentito ai rossoblù di pareggiare dopo l’uno-due piazzato in centoventi secondi da Hojlund e McTominay. Una dimostrazione di forza, che sembrava essere stata vanificata a inizio ripresa dallo svagato Buongiorno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Genoa-Napoli 2-3, grande carattere ma troppi errori: Buongiorno torni leader

Nella partita tra Napoli e Verona, Alessandro Buongiorno ha vissuto una serata difficile, segnata da errori e da un episodio di rigore che ha pesato sul risultato finale.

