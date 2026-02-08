Gelo a Cortina Vonn caduta choc Bronzo con rimpianti per Goggia

Il gelo questa mattina ha avvolto Cortina, rendendo difficile la gara di discesa libera alle Olimpiadi delle Tofane. Lindsay Vonn, che a 41 anni e mezzo inseguiva un sogno impossibile, ha avuto un incidente dopo appena tredici secondi di discesa. La campionessa americana, sciando con un crociato rotto, ha colpito con la spalla una porta e si è lasciata andare sulla neve. La gara si è conclusa così, con un colpo durissimo per lei e con il bronzo ormai sfumato per Goggia

Il sogno di Lindsay Vonn si spegne dopo tredici secondi sull’Olympia delle Tofane: l’americana che a 41 anni e mezzo cercava un trionfo impossibile in discesa libera all’Olimpiade, sciando con un crociato rotto, colpisce con la spalla la porta tre ed esplode sulla neve. Cala il gelo su Cortina, dove la Vonn ha vinto tante volte ed è amatissima. Si capisce subito che l’infortunio è serio, gli sci non si sono staccati e Lindsay è immobile. Viene soccorsa e dopo una ventina di minuti trasportata in ospedale in elicottero. Venti minuti lunghissimi per chi deve scendere dopo, venti minuti in cui il sole scalda la pista e la rende meno veloce. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gelo a Cortina, Vonn caduta choc Bronzo con rimpianti per Goggia Approfondimenti su Cortina Di Ampezzo Goggia bronzo a Cortina tra gioia e rimpianti: ‘Influenzata dalla caduta della Vonn’, come sta l’americana Goggia conquista il bronzo a Cortina, ma il podio lascia in bocca un po’ di amaro. Goggia bronzo in discesa libera a Milano Cortina. Dramma Vonn, caduta e infortunio Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa libera femminile a Milano Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cortina Di Ampezzo Argomenti discussi: Milano Cortina, Vonn: Ho il crociato rotto ma gareggerò domenica; Squat, salti e pesi: Vonn si allena (nonostante infortunio) per Milano Cortina. Cala il gelo a Cortina: caduta choc per Vonn. L'americana portata via in elicotteroLindsey ha voluto gareggiare lo stesso col crociato rotto e dopo una manciata di secondi dopo il via della sua gara si ritrova sulla neve. Dai primi accertamenti all’ospedale olimpico di Cortina Codiv ... msn.com Milano Cortina: Lindsey Vonn trasferita all'ospedale di CortinaLindsey Vonn è stata trasportata all'ospedale Codivilla di Cortina D'Ampezzo dopo la rovinosa caduta nella discesa libera sulla pista Olympia. Sul posto è intervenuto l'elicottero Falco 2 del Soccorso ... msn.com È una storia che profuma di rivincita, di quelle che iniziano col gelo e finiscono col calore di un intero Paese. Cortina, neve fitta e un silenzio che fa paura. Riccardo Zuccolotto, 11 anni, resta a terra. L’autobus della Linea 30 riparte senza di lui, lasciandolo facebook Aberrante. Morire di lavoro nei cantieri delle Olimpiadi invernali. "Lavorava al gelo". #Cortina x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.