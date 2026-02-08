Gaziantep Bld-Kasimpasa lunedì 09 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera si gioca l’ultima partita del ventunesimo turno di Superlig turca. Il Gaziantep Bld affronta il Kasimpasa di Emre alle 18:00. Le formazioni sono state ufficializzate e i pronostici sono già caldi. I tifosi aspettano con attenzione questo scontro, che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

Si chiude il ventunesimo turno di Superlig turca con la sfida tra il Gaziantep Bld e il Kasimpasa di Emre. La squadra di Burak Yilmaz non sta viaggiando come nella prima parte di stagione ma rimane nelle zone alte della classifica a distanza di sicurezza dalla lotta per non retrocedere. È già un mezzo miracolo per una squadra che ha vissuto stagioni difficili tornare.

