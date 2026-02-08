Gaziantep Bld-Kasimpasa lunedì 09 febbraio 2026 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera si gioca l’ultima partita del ventunesimo turno di Superlig turca tra Gaziantep Bld e Kasimpasa, con in campo Emre. Le due squadre cercano punti importanti per migliorare la classifica, e i tifosi sono pronti a seguire un match che promette emozioni.

Si chiude il ventunesimo turno di Superlig turca con la sfida tra il Gaziantep Bld e il Kasimpasa di Emre. La squadra di Burak Yilmaz non sta viaggiando come nella prima parte di stagione ma rimane nelle zone alte della classifica a distanza di sicurezza dalla lotta per non retrocedere. È già un mezzo miracolo per una squadra che ha vissuto stagioni difficili tornare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Gaziantep Bld-Kasimpasa (lunedì 09 febbraio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici Approfondimenti su Gaziantep Kasimpasa Basaksehir-Gaziantep Bld (lunedì 22 dicembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.