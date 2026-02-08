Gaza Hamas agli Usa | Non consegneremo le armi No a eserciti stranieri nella Striscia
Khaled Meshaal di Hamas ribadisce che il movimento non consegnerà le armi e non accetterà forze straniere nella Striscia. La posizione del leader palestinese mette in chiaro che l’assenza di compromessi resta la linea dura, nonostante le pressioni di Stati Uniti e Israele.
Khaled Meshaal, tra i massimi esponenti politici di Hamas all'estero, ha dichiarato che il movimento islamista palestinese non consegnerà le armi né accetterà un intervento straniero a Gaza, respingendo cosi le richieste di Stati Uniti e Israele. "Criminalizzare la resistenza, le armi e coloro che l'hanno perpetrata è qualcosa che non possiamo accettare", ha dichiarato in una conferenza a Doha. "Finché c'è occupazione, c'è resistenza. La resistenza è un diritto dei popoli sotto occupazione, qualcosa di cui le nazioni vanno orgogliose", ha affermato Meshaal, che è stato anche a capo di Hamas. Il cessate il fuoco a Gaza, mediato dagli Stati Uniti, è nella seconda fase di attuazione, che prevede la smililitarizzazione della Striscia, incluso il disarmo di Hamas, insieme al graduale ritiro delle Forze israeliane. 🔗 Leggi su Iltempo.it
