Khaled Meshaal di Hamas ribadisce che il movimento non consegnerà le armi e non accetterà forze straniere nella Striscia. La posizione del leader palestinese mette in chiaro che l’assenza di compromessi resta la linea dura, nonostante le pressioni di Stati Uniti e Israele.

Khaled Meshaal, tra i massimi esponenti politici di Hamas all'estero, ha dichiarato che il movimento islamista palestinese non consegnerà le armi né accetterà un intervento straniero a Gaza, respingendo cosi le richieste di Stati Uniti e Israele. "Criminalizzare la resistenza, le armi e coloro che l'hanno perpetrata è qualcosa che non possiamo accettare", ha dichiarato in una conferenza a Doha. "Finché c'è occupazione, c'è resistenza. La resistenza è un diritto dei popoli sotto occupazione, qualcosa di cui le nazioni vanno orgogliose", ha affermato Meshaal, che è stato anche a capo di Hamas. Il cessate il fuoco a Gaza, mediato dagli Stati Uniti, è nella seconda fase di attuazione, che prevede la smililitarizzazione della Striscia, incluso il disarmo di Hamas, insieme al graduale ritiro delle Forze israeliane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gaza, Hamas agli Usa: "Non consegneremo le armi. No a eserciti stranieri nella Striscia"

Approfondimenti su Gaza Hamas

La guerra nella Striscia di Gaza continua a far parlare di sé.

Ultime notizie su Gaza Hamas

Argomenti discussi: Striscia di Gaza, il presidente degli Stati Uniti Trump: Hamas pronto al disarmo; L'IDF conferma: I morti a Gaza sono stati 70mila. Lo riportano i media israeliani - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha indetto una consultazione sulla sicurezza. Si discute di un attacco Usa all'Iran; Board of peace di Trump: di cosa stiamo parlando?; Blog | Gaza: ecco il piano americano per 'ridisegnare' la Striscia dopo la guerra.

Gaza, Hamas agli Usa: Non consegneremo le armi. No a eserciti stranieri nella StrisciaKhaled Meshaal, tra i massimi esponenti politici di Hamas all'estero, ha dichiarato che il movimento islamista palestinese non consegnerà ... iltempo.it

Gaza, il disarmo fantasma: perché Hamas smentisce il piano Usa-IsraeleTra annunci della Casa Bianca e pressioni israeliane, la leadership islamista smentisce qualsiasi impegno sulla rinuncia alle armi, rivendica il controllo politico su Gaza e mette in discussione l’int ... panorama.it

“Gaza, l’Idf contrabbandò con Hamas merci al valico”. @rantoniucci x.com

ISRAELE, IDF: "HAMAS SI STA RICOSTRUENDO A GAZA" L'esercito israeliano ha recentemente consegnato un documento al primo ministro Benjamin Netanyahu - in cui si descrive in dettaglio come Hamas stia rafforzandosi nella Striscia di Gaza facebook