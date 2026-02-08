Gasperini | Totti in campo subito Zaragoza ha una marcia in più

Oggi il tecnico Gasperini ha parlato alla vigilia della partita tra Roma e Cagliari. Ha detto che Totti sarà in campo subito e ha sottolineato che lo Zaragoza ha un passo in più. La conferenza è stata l’occasione per fare il punto sulla condizione della squadra e sulle aspettative per la sfida di domani.

Alla vigilia della sfida tra roma e cagliari, Gasperini si presenta in conferenza stampa per fornire una lettura d’insieme sulle condizioni della squadra, sulle dinamiche interne e sulle prospettive legate alla 24ª giornata della Serie A 202526. La sessione mette in evidenza i margini di recupero, le scelte possibili in vista della partita e l’atteggiamento richiesto dal gruppo in questa fase della stagione, con un focus particolare sull’equilibrio tra solidità difensiva, brillantezza offensiva e gestione delle risorse. Nel confronto con i media emerge la possibilità di impiego immediato di un rinforzo esperto, purché si presenti in forma ottimale attraverso un regolare allenamento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Domani sera la Roma affronterà il Cagliari in una sfida importante.

Gasperini pensa già alla formazione per la partita contro il Cagliari e valuta di far partire subito Zaragoza dal primo minuto.

