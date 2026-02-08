Gasperini è con De Rossi sul rigore fischiato a Vergara | Cercare di fregare un cartellino o un rigore non è calcio

Gian Piero Gasperini si schiera con Daniele De Rossi sulla vicenda del rigore fischiato a Vergara. Il tecnico dell’Atalanta dice chiaramente che cercare di ottenere un rigore o di ingannare l’arbitro non è calcio. La discussione tra i due ex calciatori si concentra sul rispetto delle regole e sul modo corretto di giocare, lasciando poco spazio a interpretazioni. Gasperini sottolinea che il fair play dovrebbe essere sempre al primo posto, anche in momenti caldi come quelli delle decisioni arbitrali.

Gian Piero Gasperini si dice d’accordo con Daniele De Rossi sul tema dei rigori e del comportamento in campo. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, tornando sul rigore assegnato in Genoa-Napoli che ha deciso la gara. "Come allenatori.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Gasperini De Rossi

Gian Piero Gasperini e Daniele De Rossi condividono la stessa opinione sui rigori.

Gian Piero Gasperini prende posizione sul rigore concesso durante Genoa-Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gasperini De Rossi

Argomenti discussi: Roma, Gasperini si schiera con De Rossi Il calcio non è 'fregare' un rigore; Gasp: 'Serata sfortunata, Zaragoza ci aiuterà'; Rabbia Gasperini dopo la sconfitta con l'Udinese: lo sfogo e la citazione dell’intervista al Corriere dello Sport di Saelemaekers; Niente Champions? Si cambierà l'allenatore: cosa c'è dietro lo sfogo di Gasperini.

Gasperini concorda con De Rossi: Il calcio non è fregare rigori e cartellini...Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa nella giornata di oggi, presentando la sfida di domani sera che vedrà la sua Roma ospitare. tuttomercatoweb.com

Gasperini: «De Rossi ha ragione, è grave non riconoscersi più in questo sport. Totti? Lo faccio giocare subito»Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Cagliari. L’emergenza infortuni ancora non è finita: fuori per la sfida di domani Hermoso, Vaz, ... ilmessaggero.it

Gasperini sta con De Rossi: "Bruttissimo vedere partite condizionate, i tecnici devono farsi sentire" x.com

GASPERINI si schiera con De Rossi dopo il rigore che ha deciso Genoa-Napoli. L'allenatore della Roma già in passato si era espresso contro le simulazioni: "E’ una questione che riguarda tutte le squadre, penso che noi come allenatori abbiamo bisogno di r facebook