Gasperini D' accordo con De Rossi Dybala? Spero la prossima settimana

La polemica sul rigore nel match Genoa-Napoli si infiamma. Gian Piero Gasperini si unisce alla critica di Daniele De Rossi, sperando di avere chiarimenti già dalla prossima settimana. La protesta si fa sentire tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre le polemiche intorno alle decisioni arbitrali continuano a divampare.

ROMA - La protesta di Daniele De Rossi per il rigore contro in Genoa-Napoli trova dalla sua parte anche Gian Piero Gasperini. Alla vigilia di Roma-Cagliari, il tecnico giallorosso si schiera con l'ex capitano dei capitoloni, ora sulla panchina del Grifone, che ieri nel postpartita ha detto di "non riconoscersi più in questo tipo di calcio", commentando la decisione di assegnare un rigore agli avversari per un tocco su Vergara. "Tutte le squadre sono state protagoniste di eventi simili. Non è una questione che riguarda il favore di una squadra o dell'altra - le sue parole - Penso che noi allenatori dobbiamo radunarci un attimo e far sentire la nostra voce, perché la penso esattamente come Daniele e con tutti i colleghi che sento. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

