Gasperini con De Rossi sul rigore fischiato a Vergara | Cercare di fregare un cartellino o un rigore non è calcio

Gasperini si schiera contro comportamenti scorretti in campo. L’allenatore dell’Atalanta commenta il rigore fischiato a Vergara e si dice d’accordo con De Rossi: “Cercare di fregare un cartellino o un rigore non è calcio”. La polemica si accende dopo le recenti decisioni arbitrali e le discussioni sui metodi di gioco più corretti.

Gian Piero Gasperini si dice d’accordo con Daniele De Rossi sul tema dei rigori e del comportamento in campo. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, tornando sul rigore assegnato in Genoa-Napoli che ha deciso la gara. "Come allenatori probabilmente abbiamo bisogno di radunarci e far sentire la nostra voce nel mondo del calcio, perché la penso come Daniele", ha spiegato Gasperini. L’allenatore ha parlato di un clima di confusione regolamentare e di episodi che rischiano di allontanare il pubblico. "Questo tipo di calcio non piace né a noi né alla gente.🔗 Leggi su Napolitoday.it

