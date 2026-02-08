Gasparri smaschera Guardiano sul referendum | Dubbi sulla sua imparzialità

Gasparri accusa Guardiano di non essere imparziale sul referendum. Durante una conferenza stampa, l’ex senatore ha messo in discussione le dichiarazioni del presidente dell’Autorità anticorruzione, sottolineando come l’esultanza dei leader di centrodestra, tra cui Meloni, Mantovano e Salvini, riveli le vere intenzioni dietro la riforma. Gasparri ha parlato di un tentativo di punire la magistratura, che fino a ora ha svolto il suo lavoro secondo la Costituzione, ma che alcuni vogliono indebolire. La polemica si

“Dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, di Mantovano e di Salvini, l’esultanza degli orfani di Berlusconi, rappresenta l’ultimo tassello che disvela il vero scopo di questa riforma punire la magistratura penale per avere svolto, non sempre in maniera soddisfacente, ma certo complessivamente in modo conforme al disegno costituzionale, il suo ruolo di contro potere democratico ben evidenziato da Pierre Rosanvallon. Ridurne gli spazi di indipendenza”. Questo, ricorda il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, è quanto scrisse nell’ottobre dello scorso anno in una chat Alfredo Guardiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gasparri smaschera Guardiano sul referendum: "Dubbi sulla sua imparzialità" Approfondimenti su Gasparri Guardiano Referendum: Gasparri, 'chiedo ispezione su Guardiano, minaccia parlamentari' Il senatore Gasparri chiede un’ispezione su Guardiano, che si è autocertificato imparziale ma ha partecipato a decisioni contro il referendum sulla giustizia. “Minaccia i parlamentari”, Gasparri chiede ispezione sul magistrato Guardiano Gasparri chiede un’ispezione sul magistrato Guardiano dopo averlo accusato di aver minacciato i parlamentari. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gasparri Guardiano Referendum: Gasparri, 'chiedo ispezione su Guardiano, minaccia parlamentari'Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il magistrato Guardiano minaccia querele contro l’onorevole Costa e si autocertifica imparziale dopo aver partecipato con altri togati ex parlamentari del Pd a opinabili de ... lagazzettadelmezzogiorno.it Andrea Scanzi smaschera lo sciacallaggio del governo sui fatti di Torino e l'attacco alla sinistra e ai NO al referendum Otto e Mezzo 2 febbraio 2026 facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.