Garcia Pierna trionfa nell' ultima tappa Evenepoel si aggiudica la Volta Comunitat Valenciana 2026

La quinta e ultima tappa della Volta Comunitat Valenciana si è conclusa con una volata che ha deciso tutto. Garcia Pierna ha conquistato la vittoria, mentre Evenepoel si è preso il successo finale nella classifica generale. La corsa è stata combattuta fino all’ultimo chilometro, con i velocisti pronti a scattare e i favoriti a tenere il passo. Alla fine, Garcia Pierna ha avuto la meglio, scrivendo il suo nome nell’albo d’oro di questa edizione.

La quinta ed ultima tappa della Volta Comunitat Valenciana 2026 si è chiusa con una volata decisiva, assegnando la terza vittoria in carriera a un atleta della Movistar. Una frazione breve ma intensa, disputata su 94 chilometri tra Bétera e Valencia, ha visto una lunga fuga prendere forma nei primi passi della corsa e una gestione attenta del gruppo nel finale. La corsa è partita da Bétera e ha attraversato un tracciato che ha alternato tratti pianeggianti a salite impegnative. Puerto del Oronet (4,7 km a 4,4%) e Puerto del Garbi (5,1 km a 7,1%) hanno segnato l'itinerario decisivo: in cima al Garbi è esploso l'attacco di Garcia Pierna, accompagnato da un gruppetto di circa nove corridori.

