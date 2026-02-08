Ganna apre una nuova scuola a Vignone, chiamata Academy, per i giovani appassionati di ciclismo. Finora sono una quarantina i ragazzi che hanno iniziato il percorso, con l’obiettivo di crescere e migliorare sotto la guida del campione piemontese. Il progetto si inserisce nel contesto del Pedale Ossolano, che ora si arricchisce di una struttura dedicata alla formazione dei più giovani.

Sta per iniziare la sua nuova stagione da professionista: Filippo Ganna debutterà il 18 febbraio alla Volta Algarve, e idealmente dal Portogallo prenderà il via il suo assalto anzitutto alle classiche di primavera a cominciare dalla Milano-Sanremo. Intanto, è ufficialmente nato il progetto del 29enne piemontese di Ineos-Grenadiers, simbolo del nostro ciclismo, dedicato ai giovani: nella sua Vignone, infatti, ha lanciato la Filippo Ganna Academy, che per adesso coinvolge una quarantina di allievi (per il futuro, non si esclude di allargare il tutto agli junior). Papà Marco è il presidente e l’Academy affiancherà il Pedale Ossolano, lo stesso team di cui nelle categorie giovanili aveva fatto parte Ganna stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ganna lancia la sua Academy a Vignone: affianca il Pedale Ossolano

