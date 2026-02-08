Roberto Mercadini presenta un nuovo libro dedicato a Galileo Galilei. L’autore ripercorre i lati meno noti del grande astronomo, lontano dall’immagine di scienziato autoritario. Mercadini mette in luce un Galileo più vicino al divulgatore e meno al rigido protagonista dei suoi tempi.

Galileo meglio come astronomo che come astrologo. Roberto Mercadini pubblica ‘Io dico l’universo’, nuovo libro in cui racconta dei lati inediti e meno conosciuti della figura di Galileo Galilei. L’attore cesenate presenterà il libro giovedì sera al teatro di Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, in un evento che ha già registrato il tutto esaurito. Si tratta, dunque, di un volume che ribalta l’immaginario collettivo su Galilei, con diversi aneddoti e precisazioni storiche che riconsegnano al pubblico un uomo contradditorio e molto diverso da quanto appreso sui banchi di scuola. L’evento è promosso da Sillaba. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Galileo, un divulgatore antiautoritario"

Esce il mio nuovo libro! Si intitola "Io dico l'universo". Il protagonista è Galileo: un personaggio il cui nome è celeberrimo. Ma lo conosciamo davvero A me ha riservato molte sorprese! Prenotabile in tutte le librerie e gli store on-line. @rizzolilibri facebook