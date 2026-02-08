galeata e santa sofia nascono i punti di ascolto

È partito il progetto punti di ascolto per i consumatori di Galeata e Santa Sofia. La Regione Emilia Romagna ha dato il via, coinvolgendo le associazioni dei consumatori del Comitato Consumatori Utenti. L’obiettivo è ascoltare direttamente le esigenze e i problemi delle persone nei due paesi. I punti di ascolto saranno attivi nelle prossime settimane, offrendo uno spazio di dialogo semplice e accessibile.

Parte il progetto punti di ascolto dei consumatori di Galeata e Santa Sofia. Progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna e realizzato dalle associazioni dei consumatori che fanno parte del Comitato Consumatori Utenti (Crcu) regionale. Si tratta di punti di ascolto dei cittadini e dei consumatori delle aree interne, ai quali potranno rivolgersi, a condizioni agevolate, per informazioni, assistenza e tutela nelle numerose materie (dall’energia, alle comunicazioni, ai trasporti, agli acquisti, al risparmio) regolate dal codice del consumo. "I punti d’ascolto avranno anche la funzione – precisa la nota – di raccogliere istanze e reclami sul funzionamento dei servizi in aree, quelle interne, che vivono una situazione di impoverimento della presenza di attività, sia pubbliche che private. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il quarto appuntamento dell’Accademia di Santa Sofia propone un evento dedicato alla musica che attraversa il tempo, dal contemporaneo al classicismo.

