Gaia Moretto e Valentina Arrighetti annunciano di essere in attesa di un bambino. Le due atlete italiane condividono sui social un messaggio tenero che ha fatto emozionare i loro fan. La notizia circolava già da qualche giorno, ora è ufficiale: presto diventeranno mamme. La loro famiglia si allarga, e le due donne si preparano a vivere una nuova avventura personale.

La famiglia si allarga per le due stelle della pallavolo italiana Gaia Moretto e Valentina Arrighetti Il mondo del volley. Il mondo del volley e i fan della coppia sono in festa: Gaia Moretto e Valentina Arrighetti aspettano un figlio. L’annuncio, arrivato con la delicatezza che contraddistingue le due ex atlete, ha subito fatto il giro del web, confermando la solidità di un legame che continua a emozionare. Attraverso uno scatto condiviso sui social, le due donne hanno mostrato la prima immagine di questa nuova vita: un abbraccio in penombra dove spicca il pancione di Gaia, mentre Valentina la stringe a sé con protezione e gioia. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Gaia Moretto e Valentina Arrighetti presto mamme: il tenero annuncio social

