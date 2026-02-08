Futuro delle scuole Incontro in Prefettura dopo il dimensionamento

Questa mattina si è svolto un incontro in Prefettura per discutere del futuro delle scuole nella zona. Al centro della riunione, il problema del dimensionamento scolastico e la sede della scuola “Alighieri”. Le autorità locali e i dirigenti scolastici si sono confrontati per trovare soluzioni pratiche e immediatamente attuabili, senza giri di parole. La questione è diventata una priorità, e nelle prossime settimane ci saranno altre riunioni per definire i passi successivi.

Un incontro in Prefettura per affrontare il problema del dimensionamento scolastico e della sede della “Alighieri“. Si terrà martedì a Perugia alle 11: ad annunciarlo il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Servizi Educativi Letizia Guerri. "Il prefetto di Perugia Francesco Zito, su sollecitazione del Comune – dicono – ha cercato un confronto con il Ministero dell’Istruzione per affrontare la questione della ricostruzione della scuola media Dante Alighieri, raccogliendo l’appello dell’amministrazione". L’incontro, che vedrà presenti gli amministratori comunali, potrà essere seguito da remoto da altri interlocutori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Futuro delle scuole. Incontro in Prefettura dopo il dimensionamento Approfondimenti su Prefettura Incontro Deciso il dimensionamento delle scuole, saltano 17 istituti comprensivi: un caso nel riminese Il commissario Bruno De Palma ha deciso come saranno divise le scuole nella regione per il prossimo anno. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Prefettura Incontro Argomenti discussi: A Macchie e Inchiostri le sfide della scuola tra inchieste e didattica; M'illumino di meno: risparmi energetico e futuro sostenibile, Roma Tor Vergata incontra le nuove generazioni; Palinuro, PUC e futuro della scuola: secondo incontro promosso dal gruppo Dalla tua parte apre il confronto con i cittadini; Sostenibilità e cittadinanza consapevole a Riccione: le iniziative di Futuro Verde. Il futuro inizia qui: a Casier la 2ª edizione dell’incontro tra studenti e territorioOrientamento e opportunità: imprenditori locali e fiduciari delle associazioni di categoria insegnanti per un giorno. Ben 130 studenti di seconda media della scuola Vivaldi di Dosson dialogano a tutto ... trevisotoday.it Il futuro della scuola: Sfida di partecipazione, economica e gestionaleAl centro Malaguzzi si è riunita l’equipe dell’Istituzione nidi e scuole d’infanzia per un incontro che ha visto il coinvolgimento di pedagogiste e insegnanti. Le scuole reggiane scaldano i motori, in ... ilrestodelcarlino.it Nelle scuole guardano al futuro, il territorio diventa un’esperienza da comunicare. Nel Laboratorio per la Promozione Turistica Multicanale, gli studenti imparano a progettare contenuti, campagne e strategie che danno voce ai luoghi e alle loro storie. facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.