Frittelle di Carnevale | ricetta di Verona e dove trovare le migliori

Da veronasera.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Carnevale di Verona ha radici antiche, risalenti almeno al Cinquecento. Ogni anno, la città si riempie di allegria con sfilate, maschere e frittelle fatte a mano. Quest’anno, molti cercano ancora le migliori frittelle tipiche, tra chioschi e pasticcerie, per gustare un dolce che è simbolo di questa festa. La tradizione resta viva e i veronesi non rinunciano mai a celebrare con gusto.

Alcuni storici fanno risalire il Carnevale di Verona al millecinquecento, da sempre è un momento di grande festa per i veronesi. Ed è vera allegria quella portata dalle “fritole”. Era in uso che la corporazione dei panettieri le offrissero per il Carnevale ai propri clienti affezionati. “Fritole”.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Approfondimenti su Verona Carnevale

Nadalin il dolce di Verona: le migliori pasticcerie dove trovare l'antenato del Pandoro

Scopri il fascino del Nadalin, il dolce tradizionale di Verona che ha dato origine al celebre Pandoro.

ZEPPOLE SARDE Is zippulas | Frittelle di Carnevale, ricetta sarda

Video ZEPPOLE SARDE Is zippulas | Frittelle di Carnevale, ricetta sarda ?

