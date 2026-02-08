Frittelle di Carnevale | ricetta di Verona e dove trovare le migliori

Il Carnevale di Verona ha radici antiche, risalenti almeno al Cinquecento. Ogni anno, la città si riempie di allegria con sfilate, maschere e frittelle fatte a mano. Quest’anno, molti cercano ancora le migliori frittelle tipiche, tra chioschi e pasticcerie, per gustare un dolce che è simbolo di questa festa. La tradizione resta viva e i veronesi non rinunciano mai a celebrare con gusto.

Alcuni storici fanno risalire il Carnevale di Verona al millecinquecento, da sempre è un momento di grande festa per i veronesi. Ed è vera allegria quella portata dalle “fritole”. Era in uso che la corporazione dei panettieri le offrissero per il Carnevale ai propri clienti affezionati. “Fritole”.🔗 Leggi su Veronasera.it

