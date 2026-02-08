Frappe o chiacchiere | il segreto per farle leggere e friabili come in pasticceria

A Roma, le frappe tornano protagoniste anche nel Carnevale 2026. In strada, tra bancarelle e pasticcerie, i venditori offrono queste dolci sottili e friabili, come quelle fatte in pasticceria. La gente le compra per portarle a casa o gustarle subito, magari con una spolverata di zucchero. La ricetta segreta? Un trucco semplice per farle leggere e croccanti come in negozio.

Anche nel Carnevale 2026 tornano protagonisti i dolci della tradizione e, a Roma, è impossibile rinunciare alle frappe, conosciute nel resto d’Italia come chiacchiere. Croccanti, sottili e leggere, sono il simbolo del periodo più allegro dell’anno e una vera istituzione nelle pasticcerie della Capitale. Ogni regione ha la sua versione, ma le frappe romane si distinguono per la loro friabilità e per l’impasto delicato. Scopriamo ingredienti, preparazione e segreti per ottenere un risultato perfetto anche a casa. Ingredienti delle frappe romane. Per preparare le frappe di Carnevale secondo la tradizione laziale servono pochi ingredienti semplici: Farina 00.🔗 Leggi su Funweek.it

Le frappe romane sono un dolce tradizionale del Carnevale, apprezzato per la loro leggerezza e friabilità.

