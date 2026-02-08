Franzoni Paris e gli azzurri in combinata | pettorali orari e diretta TV

Questa mattina si sono svolti le prove e le qualificazioni per la combinata a squadre maschile di sci alpino ai Giochi olimpici del 2026. Gli atleti italiani, tra cui Franzoni e Paris, hanno già mostrato buona forma, preparando il terreno per la gara di oggi. La diretta TV inizierà nel primo pomeriggio, e gli appassionati italiani sono pronti a tifare i loro rappresentanti.

Il programma olimpico del 2026 segna per l’Italia una competizione chiave nello sci alpino: la combinata a squadre maschile. L’evento, disputato a Bormio, vede la squadra azzurra impegnata lunedì 9 febbraio in una prova che unisce discesa e slalom per definire la formazione da portare alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. L’attenzione è concentrata sui quattro equipaggi italiani e sugli accoppiamenti tra sciatori, potenziando la possibilità di ottenere un risultato di rilievo in una giornata di grande livello agonistico. Quattro binari italiani apriranno la gara con abbinamenti consolidati. Florian Schieder, in coppia con Tobias Kastlunger, partirà con il pettorale 8 alle 10:48:15. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Lunedì 9 febbraio, a Bormio, si sfideranno gli azzurri nello sci alpino, nella discesa valida per la combinata a squadre maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Venerdì 6 febbraio, sulla pista Stelvio di Bormio, si tiene la terza prova di discesa libera maschile in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

