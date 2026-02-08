Questa mattina sono state ufficializzate le coppie italiane per la combinata di sci alpino. Giovanni Franzoni gareggerà insieme a Vinatzer, mentre Domme si schiererà con Tommaso Sala. Il duello con la Svizzera si avvicina, e gli atleti sono pronti a sfidarsi sulle piste.

Si sommano i tempi della discesa e di una manche di slalom: Giovanni in coppia con Vinatzer, Domme con Tommaso Sala. Da tenere d'occhio Von Allmen e la voglia di rivincita di Odermatt . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Franzoni e Paris, annunciate le coppie per la combinata: sarà ancora duello con la Svizzera

L’Italia aspetta con trepidazione la combinata a squadre di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Dopo la discesa maschile, gli atleti italiani si preparano a tornare in gara.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sci Aplino, Franzoni e Paris da sogno: argento e bronzo a Bormio, Von Allmen imprendibile. A fine gara la dedica all'amico scomparso Mattia FranzosoBORMIO - Se è soltanto l'aperitivo, vuol dire che il pasto sarà gustoso. La Stelvio mantiene la promessa, non concede tregua e premia il coraggio. Così, nella prima ... ilgazzettino.it

Olimpiadi 2026, Franzoni e Paris argento e bronzoLa pista dello sci mondiale si tinge d'azzurro in una mattinata che resterà scolpita nella storia degli sport invernali. Sulle nevi di Bormio, nel tempio ... thesocialpost.it

Dopo Lollobrigida, Franzoni e Paris, sono Sofia Goggia e Lucia Dalmasso, entrambe delle Fiamme Gialle, a conquistare una medaglia alle Olimpiadi, salendo sul terzo gradino del podio nella discesa libera e nello snowboard femminile. Anche a loro l’Associ facebook

Ma con un 2023 che ha segnato per Paris, Franzoni e Lollobrigida un momento cruciale per il corpo, tanto da decidere se tornare o no, loro ci hanno creduto più di tutti. Hanno voluto fortissimamente. Sono tornati. Ed eccoli sul podio” L'episodio 2 di ‘Olympic x.com