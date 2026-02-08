Franzoni e Paris annunciate le coppie per la combinata | sarà ancora duello con la Svizzera

Questa mattina sono state ufficializzate le coppie italiane per la combinata di sci alpino. Giovanni Franzoni gareggerà insieme a Vinatzer, mentre Domme si schiererà con Tommaso Sala. Il duello con la Svizzera si avvicina, e gli atleti sono pronti a sfidarsi sulle piste.

Si sommano i tempi della discesa e di una manche di slalom: Giovanni in coppia con Vinatzer, Domme con Tommaso Sala. Da tenere d'occhio Von Allmen e la voglia di rivincita di Odermatt . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’Italia aspetta con trepidazione la combinata a squadre di sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Dopo la discesa maschile, gli atleti italiani si preparano a tornare in gara.

