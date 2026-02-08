Francia valanga uccide due sciatori vicino Saint-Veran

Una valanga ha travolto due sciatori vicino al villaggio di Saint-Veran, nel cuore delle Alpi francesi. I soccorsi sono intervenuti subito, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. La neve si è staccata improvvisamente, e i due sono stati sepolti sotto metri di neve. La zona è stata immediatamente chiusa, e le autorità stanno indagando sulle cause di questo incidente improvviso.

Parigi, 8 feb. (AdnkronosAfp) - Una valanga ha ucciso due sciatori nei pressi del villaggio di Saint-Veran, noto per essere il villaggio più alto delle Alpi francesi. Le due vittime, una nata nel 1997 e l'altra nel 1991, facevano parte di un gruppo di quattro sciatori senza guida colpiti da una valanga "di grandi dimensioni", che ha travolto il versante nord della vetta del monte Tete de Longet. A riferirne all'Afp è stato la procuratrice di Gap Marion Lozac'hmeur. Gli altri due sciatori sono rimasti illesi, ha aggiunto Lozac'hmeur. Le valanghe hanno già causato la morte di oltre 20 sciatori nelle Alpi francesi, svizzere e austriache in questa stagione.

