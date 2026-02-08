Francesco Jori - Veneto punto e a capo

Francesco Jori e Diego Crivellari presentano il loro libro “Veneto punto e a capo” in un confronto diretto con Annachiara Capuzzo. I due autori analizzano senza giri di parole le sfide che il Veneto dovrà affrontare nei prossimi anni. Parlano di come la regione stia cambiando, tra questioni economiche, sociali e ambientali, e di cosa serve per affrontare il futuro. Il dialogo è chiaro e senza fronzoli, per capire davvero cosa sta succedendo nel cuore del Nord Italia.

Un confronto lucido e documentato sulle trasformazioni in atto nella nostra regione. A partire dal libro "Veneto punto e a capo" (Apogeo Editore), gli autori Francesco Jori e Diego Crivellari dialogano con Annachiara Capuzzo per raccontare i grandi nodi che attendono il Veneto nei prossimi anni.

