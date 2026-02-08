Francesca Lollobrigida primo oro olimpico italiano | la sua manicure verde simbolo di forza e tenacia è virale

La pattinatrice Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro olimpico a Milano-Cortina. È il primo oro italiano nella storia di questa edizione. La sua manicure verde, simbolo di forza, ha fatto il giro del web. Lollobrigida, mamma e atleta, ha dimostrato di saper unire talento e tenacia, portando a casa la medaglia più ambita.

Energia, determinazione, speranza: anche nei giochi olimpici il make-up, e in questo caso lo smalto, diventa un completamento del linguaggio del corpo, una scelta senza dubbio espressiva e narrativa che ha bucato la scena ed è diventata virale sui social network. Per un'atleta tutto deve essere curato nei minimi dettagli, e questa cura meticolosa passa anche dalla costruzione della propria immagine che si fa portavoce della carica emotiva che esplode dentro di sé. Così, oggi, quel verde acceso è vita, audacia, grinta, è la rinascita di Francesca Lollobrigida. Il suo record olimpico, 3’54”28, vale oro sì, ma vale tutto il significato di una vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Francesca Lollobrigida, primo oro olimpico italiano: la sua manicure verde simbolo di forza e tenacia è virale Approfondimenti su Francesca Lollobrigida Francesca Lollobrigida primo oro italiano e record olimpico sui tremila. Sci, Franzoni argento nella libera a Bormio, Paris bronzo La sciatrice italiana Francesca Lollobrigida ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia sui tremila metri. Milano Cortina, primo oro per l’Italia con Francesca Lollobrigida: record olimpico nei 3mila Questa mattina, a Milano, Francesca Lollobrigida ha vinto la sua prima medaglia d’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Francesca Lollobrigida Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro e record Olimpico a Milano Cortina 2026: vince i 3000 m di pattinaggio di velocità; Francesca Lollobrigida firma il record olimpico e trionfa nei 3.000 metri. Primo oro Buonfiglio; Primo Aviere Scelto Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico nel pattinaggio sul ghiaccio; Lollobrigida primo oro dell’Italia e record olimpico nel giorno del suo compleanno: Volevo…. Primo oro per l’Italia a Milano Cortina 2026: record olimpico per Francesca Lollobrigida!È di Francesca Lollobrigida il primo oro per l'Italia nella categoria pattinaggio di velocità, sottoscrivendo anche il record olimpico! generationsport.it Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l’Italia a Milano-Cortina con record sbriciolatoFrancesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico: primo trionfo azzurro ... fanpage.it Dario Puppo. . Dopo il successo di Francesca Lollobrigida e la doppia medaglia nella discesa maschile, vi proponiamo un estratto della puntata n. 9 di Salotto Bianco, che abbiamo confezionato nella splendida cornice del Centro Biathlon di Val Martello, in cui facebook Francesca Lollobrigida, Oro di mamma x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.