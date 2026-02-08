Francesca Lollobrigida oro la sorella Giulia | Ho preso mio nipote e sono corsa da lei perché sapevo

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giulia Lollobrigida, sorella dell’atleta olimpica, ha raccontato a Fanpage come ha preso suo nipote e corso da Francesca per una ragione che ancora non si conosce. La vicenda si è svolta in modo rapido, lasciando tutti senza parole.

Giulia Lollobrigida, atleta e sorella dell'oro olimpico di pattinaggio di velocità su ghiaccio Francesca Lollobrigida, racconta a Fanpage.it di una vittoria condivisa: "A un certo punto voleva mollare, l'abbiamo sostenuta come pattinatrice e come mamma".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Francesca Lollobrigida

Francesca Lollobrigida da sogno: regala l’oro all’Italia nei 3000m e fa record olimpico

Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri e rompe il record olimpico.

L’oro di Francesca Lollobrigida a Milano Cortina 2026: una dinastia da record per la pronipote di Gina

Francesca Lollobrigida conquista l’oro ai Giochi di Milano-Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Francesca Lollobrigida

Argomenti discussi: Un oro bello... di mamma: Francesca Lollobrigida pensa di avere qualcosa in più e lo ha dimostrato alle Olimpiadi · Pattinaggio di velocità a Milano Cortina 2026; Francesca Lollobrigida, oggi oro nei 3000 metri nel pattinaggio di velocità voleva smettere; Primo Aviere Scelto Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico nel pattinaggio sul ghiaccio; Medaglie azzurre: Francesca Lollobrigida oro nel pattinaggio di velocità.

francesca lollobrigida oro laLa straordinaria vittoria di Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi di Milano Cortina: un trionfo indimenticabileLa storia di Francesca Lollobrigida rappresenta un modello di forza e determinazione, un esempio ispiratore nel superare le sfide della vita. tuobenessere.it

Francesca Lollobrigida, primo oro olimpico italiano: la sua manicure verde simbolo di forza e tenacia è viraleNel pattinaggio di velocità l'atleta-mamma ha conquistato il gradino più alto del podio, il primo per l'Italia a Milano-Cortina. Sulla tuta da gara blu spicca il verde fluo delle unghie che da vezzo e ... vanityfair.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.