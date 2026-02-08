Frana sulla strada | isolata clinica cardiovascolare

Una frana si è staccata nel pomeriggio di domenica a Camogli, bloccando la strada che collega la via Aurelia alla clinica cardiovascolare. La frana ha reso impossibile l’accesso alla struttura, lasciandola isolata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e valutare i danni. Nessuno è rimasto ferito, ma ora la situazione resta sotto controllo.

Allarme a Camogli dove, nel pomeriggio di domenica 8 febbraio, una grossa frana si è abbattuta sulla strada privata che collega la via Aurelia a una clinica cardiovascolare, di fatto isolandola. Continuano dunque i disagi legati alle frane su un territorio sempre più fragile.Diverse le squadre di.

