Pistoia si prepara ad aiutare Niscemi a rimettere in piedi la sua biblioteca. La città toscana, che il prossimo anno sarà Capitale Italiana del Libro, ha deciso di intervenire dopo il crollo causato dalla frana che ha colpito la zona in provincia di Caltanissetta. La solidarietà tra le due comunità diventa così un esempio di vicinanza concreta in un momento difficile.

La solidarietà interregionale si manifesta in un gesto concreto: Pistoia, Capitale Italiana del Libro per il 2026, ha offerto il suo supporto a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per la ricostruzione della sua biblioteca civica, gravemente danneggiata dalla recente frana che ha colpito il territorio. L’offerta, giunta attraverso una lettera formale inviata al prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, e al sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, testimonia un impegno tangibile verso una comunità duramente provata e un riconoscimento del ruolo fondamentale che le biblioteche rivestono nella coesione sociale e nella conservazione della memoria collettiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Frana Niscemi

La frana a Niscemi continua a peggiorare.

Nella zona colpita dalla frana a Niscemi, i cedimenti continuano ad allargarsi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Frana Niscemi

Argomenti discussi: Niscemi, oltre 1.500 gli sfollati: lunedì nuova attività di recupero degli effetti personali da; Frana Niscemi, Pistoia pronta ad aiutare per la rinascita della biblioteca; Frana Niscemi, 1539 sfollati e sono 442 le domanda per un alloggio.

Frana Niscemi, Pistoia pronta ad aiutare per la rinascita della bibliotecaPistoia, città Capitale del libro 2026, offre il proprio aiuto per la rinascita della Biblioteca civica di Niscemi ( Caltanissetta ), messa a rischio dalla frana. La sindaca facente funzione, Ada Mari ... ilfattonisseno.it

Pistoia vuole aiutare Niscemi a far rinascere la biblioteca dopo la franaIl Comune di Pistoia ha espresso vicinanza alla comunità di Niscemi e all’intero territorio colpito dalla frana in Sicilia. Lo ha fatto con una lettera ... gonews.it

Frana Niscemi: il Corpo forestale pattuglierà le zone rurali facebook

Frana Niscemi, vigili del fuoco lavorano per entrare in fascia tra 10 e 50 metri. Domenica sarà montato un campo base e arriveranno altri pompieri #ANSA x.com