Frana a Cetara i sindaci scrivono al presidente Fico

I sindaci della Costiera Amalfitana hanno scritto al presidente Fico per chiedere interventi urgenti dopo la frana a Cetara. La strada statale 163, che collega i paesi della zona, rimane chiusa da giorni a causa del dissesto idrogeologico che ha danneggiato i versanti. La situazione mette in evidenza come il territorio sia fragile e soggetto a continue instabilità, con rischi che aumentano durante le piogge intense. I sindaci chiedono risposte rapide per evitare ulteriori danni e mettere in sicurezza le comunità locali.

I recenti fenomeni di dissesto idrogeologico verificatisi in Costiera Amalfitana che hanno interessato la SS163 provocandone la temporanea chiusura «rappresentano l'ennesima conferma della fragilità strutturale di un territorio estremamente vulnerabile a fenomeni di instabilità dei versanti e di erosione costiera». Ne sono convinti i Sindaci della Costa d'Amalfi che per il tramite del presidente dell'organismo che riunisce le 14 municipalità del territorio, Fortunato Della Monica, hanno indirizzato una missiva al Governatore Roberto Fico, all'Assessore alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta e per conoscenza al Prefetto di Salerno, Francesco Esposito avente come oggetto "Istanza di convocazione Tavolo Tecnico Permanente per la redazione del Masterplan per il contrasto al dissesto idrogeologico in Costiera Amalfitana".

