A Mercogliano si è tenuto un momento di memoria dedicato a Pasquale Campanello, vittima innocente di mafia. La cerimonia ha richiamato molti cittadini, che hanno ricordato la sua storia e l’importanza di continuare a combattere contro la criminalità.

Tempo di lettura: 2 minuti A Mercogliano, si è svolto un momento intenso di memoria e riflessione dedicato a Pasquale Campanello, vittima innocente di mafia. Un omaggio sentito, che ha unito istituzioni, scuola e cittadinanza nel segno del ricordo e dell’impegno civile. Insieme ad Antonietta Oliva, vedova di Pasquale, siamo stati accolti presso l’Istituto Comprensivo di Mercogliano, dove studentesse e studenti hanno dimostrato attenzione, partecipazione e un interesse profondo per una storia che, a distanza di trentatré anni, continua a interrogare le coscienze. Dopo la proiezione del docufilm “ Un giorno come tan ti”, si è aperto un confronto collettivo che ha ripercorso non solo il tragico giorno di febbraio in cui Pasquale Campanello perse la vita, ma anche l’eredità civile e morale lasciata dal suo impegno e dal suo coraggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOT0- Pasquale Campanello, la ferita ancora aperta della mafia

