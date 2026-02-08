FOT0- Pasquale Campanello la ferita ancora aperta della mafia

Da anteprima24.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mercogliano si è tenuto un momento di memoria dedicato a Pasquale Campanello, vittima innocente di mafia. La cerimonia ha richiamato molti cittadini, che hanno ricordato la sua storia e l’importanza di continuare a combattere contro la criminalità.

Tempo di lettura: 2 minuti A Mercogliano, si è svolto un momento intenso di memoria e riflessione dedicato a Pasquale Campanello, vittima innocente di mafia. Un omaggio sentito, che ha unito istituzioni, scuola e cittadinanza nel segno del ricordo e dell’impegno civile. Insieme ad Antonietta Oliva, vedova di Pasquale, siamo stati accolti presso l’Istituto Comprensivo di Mercogliano, dove studentesse e studenti hanno dimostrato attenzione, partecipazione e un interesse profondo per una storia che, a distanza di trentatré anni, continua a interrogare le coscienze. Dopo la proiezione del docufilm “ Un giorno come tan ti”, si è aperto un confronto collettivo che ha ripercorso non solo il tragico giorno di febbraio in cui Pasquale Campanello perse la vita, ma anche l’eredità civile e morale lasciata dal suo impegno e dal suo coraggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

fot0 pasquale campanello la ferita ancora aperta della mafia

© Anteprima24.it - FOT0- Pasquale Campanello, la ferita ancora aperta della mafia

Approfondimenti su Pasquale Campanello

Mafia: Provenzano, 'verità mancanti su Piersanti Mattarella ancora ferita aperta'

A 46 anni dall’omicidio di Piersanti Mattarella, Palermo ricorda la figura del politico ucciso dalla mafia.

Giornata della Memoria, la Shoah come ferita ancora aperta che interroga le nostre coscienze

La Giornata della Memoria invita a riflettere sulla Shoah e sulle sue conseguenze ancora presenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Pasquale Campanello

fot0 pasquale campanello laMercogliano ricorda Pasquale Campanello, gli studenti dell’IC incontrano la moglie Antonietta OlivaSi spegneva l' 8 febbraio del 1993 Pasquale Campanello, Sovrintendente Capo di Polizia Penitenziaria. La sua storia è intrisa di un dolore profondo, misto a rabbia, di ideali e valori che a distanza d ... corriereirpinia.it

fot0 pasquale campanello laIl dovere di ricordare Pasquale CampanelloSono passati quasi due anni da quella promessa che aveva riaperto un piccolo canale, riacceso una luce seppur fioca per riuscire a risalire agli esecutori materiali e ai mandanti di quell’efferata ... orticalab.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.