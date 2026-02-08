fosso in trasferta a senigallia un duello diventato storico

Questa sera il match tra Fossombrone e Vigor Senigallia si trasforma in una sfida che va oltre il semplice campionato. La rivalità tra le due squadre si è intensificata negli anni, iniziata quando si sfidavano per la promozione dall’Eccellenza alla Serie D. Ora, ogni volta che si incontrano, il confronto diventa una battaglia che i tifosi ricordano a lungo.

Da qualche anno Fossombrone–Vigor Senigallia non è una partita come le altre. La rivalità è cresciuta nel tempo, fin da quando le due squadre lottavano per conquistare la promozione dall’Eccellenza alla Serie D. I tempi sono cambiati, così come la categoria, e la sfida è ormai diventata storica, nel vero senso della parola. Gli ultimi precedenti raccontano di gare sempre equilibrate, spesso decise dal guizzo di una delle due formazioni. Ad inizio settembre l’ha spuntata il Fossombrone in Coppa Italia ai rigori, dopo uno 0-0 segnato ancora dalle fatiche della preparazione. All’andata di campionato, invece, il Fossombrone era passato in vantaggio nei primi minuti, ma è stato poi recuperato e superato nella ripresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

