Forza Italia | L’Ausl confonde le acque

La polemica tra Forza Italia e l’Ausl di Forlì non si placa. Vignali, il capogruppo in Regione di Forza Italia, ha sollevato il problema dei numeri delle prestazioni sanitarie. Nei giorni scorsi, ha evidenziato come l’attività dell’ospedale sia diminuita drasticamente tra dicembre 2019 e gennaio 2020, cioè prima della pandemia, e come i dati recenti mostrino una situazione molto diversa, quasi a confondere le acque. La questione resta aperta, e le parole dei politici alimentano il dibattito

Non si placa la polemica sui numeri dell'attività dell' ospedale di Forlì. Il confronto sui numeri delle prestazioni sanitarie rispetto al periodo pre-Covid – sollevato dal capogruppo in Regione di Forza Italia, Pietro Vignali (nella foto) – aveva messo in evidenza un forte ridimensionamento dei volumi di attività tra dicembre 2019 e gennaio 2020 (dunque prima della pandemia) e le ultime mensilità, a cavallo del 2025 e del 2026. L' AUSL aveva replicato sostenendo che quei dati si riferiscono alle prenotazioni e non alle prestazioni erogate. Spiegazioni che Vignali rispedisce al mittente. "Quello dell'AUSL – insiste il consigliere regionale azzurro – è un tentativo impacciato di arrampicarsi sugli specchi e confondere le acque per sfuggire alle proprie responsabilità.

