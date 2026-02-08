Forza Italia azzera le cariche | guida Toselli

Forza Italia a Comacchio cambia tutto. Durante la riunione di ieri all’Hotel Touring, il segretario Fabrizio Toselli ha deciso di azzerare le vecchie cariche e di puntare tutto sul presente. Il partito ha preso la decisione netta di lasciare alle spalle il passato, escludendo Luciano Tancini, che fino a ieri era responsabile dell’organizzazione provinciale e portavoce locale. Ora, Toselli si prende la guida del partito senza mezzi termini.

Forza Italia a Comacchio decide di non fare prigionieri. La riunione di ieri all'Hotel Touring della segreteria provinciale, guidata dal segretario Fabrizio Toselli (nella foto), ha ufficializzato quello che era già nell'aria: il partito azzera il passato e si prende Comacchio senza esitazioni, sancendo l'uscita di scena di Luciano Tancini, fino a ieri responsabile dell'organizzazione provinciale e portavoce comacchiese. Un'epurazione netta, che mette fine a settimane di malumori e polemiche interne. "Dall'assemblea è stata confermata la posizione già assunta nel novembre 2025, d'intesa con il coordinatore regionale, in base alla quale Fabrizio Toselli assume il ruolo di segretario comunale ad interim di Comacchio, in quanto il ruolo di assessore di Emanuele Mari risulta incompatibile con le scelte politiche individuate dal partito in sostegno del centrodestra unito e di Samuele Bellotti candidato sindaco", si legge nella nota ufficiale.

