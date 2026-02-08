Questa sera all’Allianz Stadium va in scena il posticipo tra Juventus e Lazio, valido per la 24ª giornata di campionato. Spalletti ha scelto le formazioni ufficiali e ora i tifosi aspettano di vedere come si svilupperà la partita. Entrambe le squadre cercano punti importanti per muovere la classifica.

Formazioni ufficiali Juve Lazio: le scelte di Spalletti per il posticipo in programma questa sera all’Allianz Stadium e valevole per la 24ª giornata. L’attesa è terminata e i dubbi della vigilia sono stati spazzati via con la consegna delle distinte ufficiali all’arbitro. La Juventus è pronta a scendere sul prato dell’Allianz Stadium per il big match contro i biancocelesti e Luciano Spalletti ha disegnato un undici titolare che mescola certezze granitiche a intuizioni tattiche coraggiose, confermando la sua volontà di non dare punti di riferimento agli avversari. Davanti a Michele Di Gregorio, confermatissimo tra i pali, la linea difensiva a quattro presenta la scelta più discussa e affascinante di questo periodo: Teun Koopmeiners viene riproposto nel ruolo di difensore centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Juve Lazio: le scelte di Spalletti per il posticipo di questa sera all’Allianz Stadium

Approfondimenti su Juventus Lazio

Ecco le probabili formazioni di Juventus-Cremonese, in programma questa sera all’Allianz Stadium.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus e Pafos per il match di questa sera all’Allianz Stadium, valido per la Champions League.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Juventus-Lazio: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Juventus-Lazio: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming; Lazio, la probabile formazione contro la Juve: Ratkov in dubbio; Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE.

Juve-Lazio, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti per stare in scia, Sarri da ex?u000e?????????s??;?qv?u0007???u001a>??/???1??Ic? :???l-u001f???d????al????????:??T>|?????}??u001d?????t??_?w? B?Z??? ???Nu001d??u001d#? ??u000b??????9?>??ZC (]???-??26?? (??dC ?R?k??u00112??i?u0010? ... tuttosport.com

Juventus-Lazio, le probabili formazioni della partita di Serie AIn casa Juventus Yildiz, fresco di rinnovo, è a posto e sarà nella formazione di partenza; in attacco c'è David. Kelly e Conceicao sono in dubbio. Nella Lazio, Romagnoli dal 1'. Davanti la strada scel ... sport.sky.it

È il giorno di Juve Lazio Quando finisce secondo voi Scrivetecelo nei commenti facebook

#Gattuso allo Stadium per #JuveLazio Vuole portare lui ai playoff x.com